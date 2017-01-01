Геращенко розповіла, з якими пропозиціями Україна їде на мінські переговори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Українській стороні відоме місцеперебування 70 заручників на Донбасі

У списках, з якими працюють переговорники на Мінських зустрічах і які складала Служба безпеки України — 128 осіб, які утримуються в заручниках на окупованій території. Проте, протилежна сторона не підтверджує таку кількість осіб.

Про це розповіла уповноважена президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

З цього списку підтверджують близько 50-ти прізвищ українців, які перебувають в полоні, каже Геращенко.

Натомість, українським переговорникам відоме місцеперебування 70 людей.

Також Геращенко зазначила, що історик та релігієзнавець Ігор Козловський, який нещодавно отримав «вирок» у самоназваній «ДНР» також буде включений до списків.

Скільки українська сторона готова віддати в’язнів в рамках обміну — поки невідомо, заявила Геращенко.

Це питання буде обговорюватися на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи, які відбудеться у середу 24 травня.

«Ми маємо шукати компроміс, скільки сьогодні ми готові звільнити задля того, щоб рухатися далі».

Україна їде на мінські переговори 24 травня з конкретними пропозиціями по обміну заручників, додала вона.

«У нас є повний аналіз ситуації, пропозиції відносно того, де Україна може піти на компроміс і застосувати процедуру помилування для тих осіб, що здійснили злочини але не мають крові на руках. Ми будемо пропонувати компроміс і процес звільнення заручників», підкреслила Геращенко.

Джерело: Громадське