  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Герман про молитовний сніданок: Тимошенко викликала інтерес, до неї придивлялися

    • Сьогодні, 17:27
    • Розсилка
    <p><span lang="UK">Юлією Тимошенко зацікавилися у Вашингтоні<o:p></o:p></span></p>

    Юлією Тимошенко зацікавилися у Вашингтоні

    Екс-реігоналка розповіла, як у Штатах сприйняли лідера «Батьківщини»

    На молитовному сніданку у Вашингтоні Юлія Тимошенко викликала інтерес.

    Про це екс-представниця Партії регіонів Ганна Герман розповіла «Комсомольській правді».

    «До Юлії Володимирівни тут придивлялися. Це правда. Судячи з того, з ким вона зустрічалась, які у неї булим контакти, як її тут приймали. Мені, здається, на неї дивилися із інтересом. Я не знаю, чим це, звісно, закінчиться, який буде результат і які вона враження про себе залишила, але те, що до неї придивлялися - це очевидно», - зазначила Герман.

    Вона також додала, що боїться бути категоричної чи робити поспішні висновки.

    «Говорю те, що бачила, і те, що відчувала. Потому що була близько і спілкувалась з тими людьми, з якими спілкувала і Тимошенко, з багатьма... Я знаю враження про неї», - сказала екс-нардеп.

    Нагадаємо, у Вашингтоні відбувся 65-й молитовний сніданок. На ньому були присутні і кілька десятків українських політиків.

    Молитовний сніданок проводять кожного першого четверга лютого. Традиційно у сніданку бере участь президент Сполучених Штатів.

    Читайте також
    Юлія Тимошенко США Ганна Герман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ