Герман про молитовний сніданок: Тимошенко викликала інтерес, до неї придивлялися

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Юлією Тимошенко зацікавилися у Вашингтоні

Екс-реігоналка розповіла, як у Штатах сприйняли лідера «Батьківщини»

На молитовному сніданку у Вашингтоні Юлія Тимошенко викликала інтерес.

Про це екс-представниця Партії регіонів Ганна Герман розповіла «Комсомольській правді».

«До Юлії Володимирівни тут придивлялися. Це правда. Судячи з того, з ким вона зустрічалась, які у неї булим контакти, як її тут приймали. Мені, здається, на неї дивилися із інтересом. Я не знаю, чим це, звісно, закінчиться, який буде результат і які вона враження про себе залишила, але те, що до неї придивлялися - це очевидно», - зазначила Герман.

Вона також додала, що боїться бути категоричної чи робити поспішні висновки.

«Говорю те, що бачила, і те, що відчувала. Потому що була близько і спілкувалась з тими людьми, з якими спілкувала і Тимошенко, з багатьма... Я знаю враження про неї», - сказала екс-нардеп.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбувся 65-й молитовний сніданок. На ньому були присутні і кілька десятків українських політиків.

Молитовний сніданок проводять кожного першого четверга лютого. Традиційно у сніданку бере участь президент Сполучених Штатів.