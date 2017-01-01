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    Герої України Жемчугов: Кремль використовує Савченко, щоб посіяти хаос

    • Сьогодні, 13:55
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    Володимир Жемчугов
    Володимир Жемчугов

    В планах Москви - повалення влади в Україні, поставивши на чолі політика, при якому в країні встановиться анархія - Жемчугов

    Народний депутат Надія Савченко, втручаючись у питання обміну полоненими, займається популізмом.

    Так Герой України Володимир Жемчугов, який сам майже рік провів у полоні бойовиків, прокоментував в інтерв'ю  Укрінформу лютневу поїздку Савченко на окуповані території.

    «Вона займається популізмом. Болючим для матерів і дружин популізмом. Вона не мала права говорити таке, обманювати», - сказав Жемчугов.

    На його думку, Кремль використовує свою колишню полонянку Надію Савченко для того, щоб посіяти в Україні хаос.

    «Вона не те що зрадник, вона - за Україну. Але вона такий патріот України, як батько Махно», - вважає Жемчугов.

    Так, за його словами, у Савченко немає політичної програми. «Це буде анархія. Це якраз один з планів Росії», - зазначив колишній полонений «ЛНР».

    Він переконаний, що в планах Москви - повалення влади в Україні, поставивши на чолі політика, при якому в країні встановиться анархія.

    «І тоді російські танки дійдуть до Чопа. Я в цьому бачу такий хід Кремля в питанні Савченко», - зазначив Жемчугов.

    Колишній полонений бойовиків також повідомив, що планує зустрітися з Надією Савченко після повернення з Німеччини, де він проходить черговий курс лікування і відновлення.

    Як відомо, в період з 28 грудня 2014 року по 24 вересня 2015 року Володимир Жемчугов провів на окупованих територіях 30 спецоперацій зі знищення військових об'єктів і особового складу окупаційних військ. 29 вересня 2015 року Жемчугов підірвався на розтяжці, в результаті чого отримав важкі поранення - втратив кисті обох рук і зір. Бойовики захопили його в несвідомому стані.

    Незважаючи на важкий стан, Жемчугова довгий час тримали в Луганському СІЗО, допитували.

    17 вересня 2016 року за безпосередньої участі Президента України Володимир Жемчугов був звільнений з полону бойовиків.

     

     

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