Гітарист рок-гурту Metallica порівняв Трампа з нацистами і сталіністами

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Інавгураційна промова Трампа, у якій лунало про Америку понад усе, прозвучало схожим на те, що говорили під час промов у Німеччині у 1930-х, зазначив Хеммет

Гітарист американського рок-гурту Metallica Кірк Хеммет порівняв інавгураційну промову Трампа із промовами у нацистській Німеччині і в сталінському СРСР. Про це він повідомив у серії дописів в мережі Twitter.

«Інавгураційна промова Трампа, у якій лунало про Америку понад усе, для мене прозвучало схожим на те, що говорили під час промов у Німеччині у 1930-х, а потім у Росії у 1940-х», — зазначив музикант.

На його переконання, розмови про відновлення величі Америки — лише маніпуляція заради влади.

«Америка ніколи не переставала бути величною! Америка це найбагатша і найрозвиненіша країна на всій планеті. Я гордий за Америку», — додав він.