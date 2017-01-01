Глава МЗС Канади заявила про необхідність тиску на Росію за анексію Криму

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Глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд

Фріланд зазначила, що в Криму спостерігаються серйозні порушення прав людини

Міжнародне співтовариство має продовжувати тиск на Росію за анексію Криму. Про це йдеться в заяві глави Міністерства закордонних справ Канади Христі Фріланд, опублікованому на сайті МЗС.

«Сьогодні трирічна річниця незаконної анексії Росією Криму. Ми рішуче засуджуємо порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Канада неухильно підтримує народ України. Разом міжнародне співтовариство має продовжувати чинити тиск, в тому числі за допомогою економічних санкцій, до тих пір, поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України», - йдеться в заяві.

Також Фріланд зазначила, що в Криму спостерігаються серйозні порушення прав людини, а також перешкоджання роботі міжнародних правозахисних організацій.

«З окупацією Криму почалося жорстоке порушення прав людини, включаючи свободу вираження поглядів та свободу зібрань. Соромно, що Росія перешкоджає доступу в Крим міжнародним правозахисним організаціям, у тому числі місії зі спостереження за правами людини в Україні», - сказала вона.