Глава Нацагентства з розшуку активів розказав, яких спеціалістів потребує новий орган



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Янчук

У Нацагентстві працюватимуть юристи, фінансисти та менеджери

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами наразі тільки набирає майбутніх співробітників. В інтерв’ю «Главкому» голова Нацагентства Антон Янчук розповів, які саме спеціалісти потрібні у новому органі.

За словами Янчука, в агентстві буде різнофаховий персонал. «Юристів там буде не так багато, 20–25%. Їх можна буде поділити на кілька груп: юристи з експертизою в слідстві, юристи з експертизою в господарському праві в частині корпоративного структурування і того, що називають у приватному секторі оптимізацією оподаткування, юристи, що спеціалізуються на судових процесах. Решта – це фінансисти, аудитори, менеджери», – повідомив голова Нацагентства.

З його слів, відбір майбутніх співробітників відбуватиметься за кваліфікаційними вимогами, спеціально розробленими для агентства.

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