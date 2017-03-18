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    Глава німецької розвідки сумнівається, що переворот в Туреччині намагався організувати Гюлен

    • Сьогодні, 16:05
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    Фетхуллах Гюлен
    Фетхуллах Гюлен

    Незважаючи на зусилля Туреччини на різних рівнях переконати Німеччину у винуватості Гюлена, докази не переконливі, - німецька розвідка

    Голова федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що турецька сторона не змогла переконати його в тому, що за спробою перевороту в Туреччині стоїть мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен. Про це повідомляє Turkish Minute.

    За його словами, незважаючи на зусилля Туреччини на різних рівнях переконати Німеччину у винуватості Гюлена, докази не переконливі. «Рух Гюлена є цивільним об'єднанням для здійснення релігійної та світської освіти», - сказав він.

    Однак Каль заперечив думку про те, що за спробою перевороту 15 липня 2016 року стоїть турецький уряд. «Переворот не був ініційований державою. Чистки в армії були і до 15 липня. В результаті військові прийшли до думки, що вони мають втрутитися, доки чистки не досягли їх», - зазначив він.

    На думку глави BND, спроба перевороту стала для турецької влади приводом збільшити чистки.

    Як відомо, турецька влада вважає Фетхуллаха Гюлена відповідальним за організацію перевороту в Туреччині і вимагає його екстрадиції з США.

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