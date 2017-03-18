Глава німецької розвідки сумнівається, що переворот в Туреччині намагався організувати Гюлен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фетхуллах Гюлен

Незважаючи на зусилля Туреччини на різних рівнях переконати Німеччину у винуватості Гюлена, докази не переконливі, - німецька розвідка

Голова федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що турецька сторона не змогла переконати його в тому, що за спробою перевороту в Туреччині стоїть мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен. Про це повідомляє Turkish Minute.

За його словами, незважаючи на зусилля Туреччини на різних рівнях переконати Німеччину у винуватості Гюлена, докази не переконливі. «Рух Гюлена є цивільним об'єднанням для здійснення релігійної та світської освіти», - сказав він.

Однак Каль заперечив думку про те, що за спробою перевороту 15 липня 2016 року стоїть турецький уряд. «Переворот не був ініційований державою. Чистки в армії були і до 15 липня. В результаті військові прийшли до думки, що вони мають втрутитися, доки чистки не досягли їх», - зазначив він.

На думку глави BND, спроба перевороту стала для турецької влади приводом збільшити чистки.

Як відомо, турецька влада вважає Фетхуллаха Гюлена відповідальним за організацію перевороту в Туреччині і вимагає його екстрадиції з США.