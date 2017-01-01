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    Глава розвідки Німеччини: Рішення про вплив на перебіг виборів приймається в Кремлі

    • Сьогодні, 15:18
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    Головний розвідник Німеччини повідомив про зростання «агресивного кібершпіонажу»

    Глава Відомства з охорони конституції (служби внутрішньої розвідки Німеччини. - Ред.) Ганс-Георг Маасен заявив про спроби впливати на хід передвиборчої кампанії в ФРН - подібна загроза виходить, перш за все, від Росії, пише Die Welt.

    Виступаючи на конференції в Потсдамі, присвяченій кібербезпеці, Маасен нагадав про спроби вплинути на хід передвиборчої кампанії в США. «Чи станеться таке в Німеччині, покаже час. Подібне рішення приймається в Кремлі», - заявив керівник розвідки.

    Маасен вказав в зв'язку з цим на кібератаки на сервери партій, комп'ютери в офісах депутатів, політичних фондів. Глава відомства повідомив про зростання «агресивного кібершпіонажу», йдеться в статті.

    Сюди ж відносяться і багаторазові спроби поширити завідомо неправдиву інформацію і чутки. Так, кандидат на пост канцлера від соціал-демократів Мартін Шульц опинився в центрі однієї з таких «незграбних фейковий новин»: з'явилася інформація про те, що батько Шульца нібито був комендантом концтабору пише видання.

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