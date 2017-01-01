«Година землі»: як у світі відключили ілюмінацію пам'яток архітектури. Фоторепортаж

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Фото:Getty images Ейфелева вежа

Головна ціль акції - привернути увагу до проблеми зміни клімату

У суботу, 25 березня, у багатьох містах світу пройшла акція «Година Землі», завдання якої - привернути увагу до проблеми зміни клімату.

У призначений день кожна людина приймає рішення про те, чи вимкнути світло і електроприлади у себе вдома.

Багато населених пунктів у світі на 60 хвилин відключили ілюмінацію пам'яток архітектури.

У акції зокрема взяли участь Блакитна Мечеть у Стамбулі, Колізей в Римі, Біг-Бен в Лондоні, Бурдж-Халіфа в Дубаї, Ейфелева Вежа в Парижі, Оперний театр у Сіднеї, Кремль у Москві та Емпайр-стейт-білдінг в Нью-Йорку.

Джерело: Українські новини