Голова Луцької райадміністрації побив депутата

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Голова райдержадміністрації Ігор Ярмольський

Ігор Ярмольський побив депутата від «Свободи» Вадима Веремчука

У сесійній залі Луцької районної ради 49-річний голова райдержадміністрації Ігор Ярмольський побив 36-річного депутата районної ради, члена однієї із політичних партій.

Інцидент трапився у вівторок, 11 квітня, в Луцьку, інформує прес-служба волинської поліції.

До чергової частини Луцького відділення поліції звернувся 36-річний мешканець району, депутат районної ради, член однієї з політичних партій.

Заявник повідомив, що по обіді, в приміщенні сесійної зали Луцької районної ради його побив 49-річний житель Луцького району - голова райдержадміністрації.

За медичною допомогою потерпілий не звертався.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.

За власною інформацією видання Волинь24, потерпілим є депутат Луцької районної ради, член Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Вадим Веремчук.