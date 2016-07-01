Голова Мюнхенської конференції підбив перші підсумки

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Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер

Ішингер зазначив, що відчув сигнали з боку Росії про готовність до спільного врегулювання проблеми кіберзлочинності

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, підводячи її підсумки, зазначив, що на ньому вдалося домогтися певної ясності з деяких питань.

«Було багато неясності з приводу планів Росії і щодо закінчення сирійської війни. Ця неясність зберігається. Однак ми приїхали до Мюнхена і без ясного розуміння, якою є політика уряду Трампа щодо Росії, НАТО та з інших питань. Деякі з цих побоювань були зняті, і це добре. Я думаю, ми можемо їхати додому, зберігаючи відносний спокій», – заявив Ішингер.

Ішингер зазначив, що відчув сигнали з боку Росії про готовність до спільного врегулювання проблеми кіберзлочинності і поширення фейків.

«Російський міністр закордонних справ сказав, – у мене не було часу перевірити, чи справді це так, що ми, російський уряд, неодноразово зверталися з пропозиціями спільно працювати над цими темами. Якби вдалося залучити Росію до серйозних зусиль із розробки правил поведінки щодо маніпуляцій, фейків і кібератак, це було б добре», – зазначив Ішингер.