Голова МЗС Франції анонсував нові консультації у «нормандському форматі»

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Жан-Марк Еро та Павло Клімкін

За словами Еро, санкції проти РФ продовжуватимуться до повного виконання мінських угод

Найближчими днями у Франції відбудуться чергові консультації у «нормандському форматі». Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

«У найближчі дні у Парижі ми будемо далі проводити чергові консультації у «нормандському форматі». Навіть якщо ми просуваємося маленькими кроками, і часто нас звинувачують у тому, що це за маленькі кроки, але кожен раз ми просуваємося і ми не відступимо. Ми не можемо змиритися зі статусом-кво», - наголосив він.

Жан-Марк Еро також заявив, що санкції проти РФ продовжуватимуться до повного виконання мінських угод.

«Ми одностайні, що санкції будуть продовжуватися доти, поки не буде виконаний Мінськ. Але при цьому санкції не є метою, це засіб, який допомагає виконанню мінських угод», - наголосив він.