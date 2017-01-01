Голова МЗС Канади – Яценюку: З російською агресією не можна змиритися. Ми стоїмо на боці України
- Сьогодні, 10:42
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Яценюк підкреслив, що високо цінує особистий внесок міністра закордонних справ, уряду й народу Канади у те, «аби Україна стала історією успіху»
Голова МЗС Канади Христина Фріланд на зустрічі з екс-прем’єром України Арсенієм Яценюком заявила, що в ситуації з агресією Росії Оттава залишатиметься на боці України. Про це вона заявила під час робочого візиту лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка до Оттави.
Про це повідомляє прес-служба політсили, передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, парламент Канади завершив процес ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною. Яценюк написав у своєму Фейсбуці: «Парламент Канади завершив процес ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною. За таке рішення щойно проголосував Сенат - верхня палата парламенту. Це історична подія».
«Пригадую, як ми вели і завершили переговори два роки тому. Радий бути свідком цього в Оттаві», - написав лідер «Народного фронту».
Також 18 травня під час візиту до Оттави лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд і міністром публічної безпеки Ральфом Гуддейлом.
У рамках такого особливого формату розмови йшлося про міжнародну підтримку України.
Під час зустрічі Арсеній Яценюк підкреслив, що високо цінує особистий внесок міністра закордонних справ, уряду й народу Канади у те, «аби Україна стала історією успіху».
Оскільки з початку наступного року Канада головуватиме у Великій сімці, підкреслив він, важливим буде піднімати питання України на цей рівень.
Христина Фріланд підкреслила, що і Канада, і Велика сімка розуміють, що «вторгнення в Україну та анексія української території - це питання верховенства права»: «Я була дуже задоволена чути це на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки від усіх міністрів».
«Це грубе порушення європейських кордонів. І Канада, і наші партнери з Великої сімки розуміють, що це надзвичайно небезпечно для світу. Із цим не можна змиритися. Канада підтримує основи міжнародного порядку, і ми стоїмо на боці України», - підкреслила міністр закордонних справ Канади.
Арсеній Яценюк також висловив вдячність за участь Канади в програмі модернізації та тренувань українського війська. «Переконаний, що цей проект буде продовжено», - зазначив лідер «Народного фронту».
Під час робочого візиту до Оттави Арсеній Яценюк також зустрівся з членами парламенту Канади, а також разом із мером Оттави і представниками української та кримськотатарської громади взяв участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора біля мерії Оттави.