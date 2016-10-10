Голова ОБСЄ запевнив Парубія, що вирішення проблем на Донбасі є пріоритетним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курц заявив, що продовжить роботу місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби забезпечити безпеку на Донбасі

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з діючим Головою ОБСЄ, Федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрії Себастьяном Курцем наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності Європейського Союзу у цьому питанні.

«Вітаємо нещодавнє рішення про продовження санкцій. Для нас дуже важливе продовження санкцій проти російського агресора, який порушив усі міжнародні принципи, на яких будується вільний світ», - сказав він і підкреслив, що «наші хлопці захищають не лише Україну, а й весь вільний світ, тому розраховуємо на таку консолідовану підтримку і надалі».

Парубій подякував за солідарність і підтримку України у складний час і зазначив, що важливим результатом «нормандського формату» є рішення про опрацювання питання про озброєну місію ОБСЄ в зоні АТО.

За його словами, «озброєна місія ОБСЄ є важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України». Голова Верховної Ради висловився за дипломатичне вирішення конфлікту і підкреслив, що «ми, як ніхто, зацікавлені, щоб не було більше смертей». Водночас, він висловив занепокоєння фактом ігнорування мінських угод з боку російської сторони і заявив, що «робимо усе можливе, аби знайти дипломатичний шлях до вирішення проблем».

Парубій повідомив учасникам зустрічі про створення у парламенті спеціальної робочої групи, яку очолює Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, для напрацювання всіх законодавчих ініціатив, які стосуються проблем переселенців, звільнення заручників, виконання мінських угод.

«Щоб звільнити окуповані території, звільнити усіх заручників, які захоплені і знаходяться на території Російської Федерації, необхідно консолідувати зусилля. Ми розраховуємо на вашу місію і ваші дії. Щиро бажаю знайти правильні аргументи, щоб зупинити кровопролиття у нашій країні», - наголосив він.

Курц зазначив, що «вирішення проблем на Сході України є пріоритетним».

«Намагаємося робити усе, що у наших силах, аби досягти прогресу у ситуації, яка склалася, - сказав він. - Дуже прикро спостерігати горе людей на тих територіях, зокрема, літніх людей, які потребують серйозної допомоги і підтримки. Необхідно продовжити роботу місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби забезпечити безпеку в регіоні».

У зустрічі взяли участь Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Марія Іонова, Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.