Голова Одеського адмінсуду «забув» вказати в декларації власний будинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антикорупційне бюро розпочало провадження за фактом можливого приховання суддею даних про наявність нерухомості

В рамках розслідування можливих корупційних дій детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до декларацій та інших документів голови Одеської адміністративного суду Олега Глуханчука. Про це йдеться в рішенні Солом'янського суду з підписом судді Олени Букіної від 14 березня.

Суддю з Одеси підозрюють в декларуванні неправдивих даних.

Досудове розслідування ведеться з 20 січня. Як вдалося з'ясувати НАБУ, в 2014 році дружина судді придбала земельну ділянку з недобудованим двоповерховим будинком загальною площею 450 кв. метрів, проте в декларації про цю нерухомості не згадано.

За оцінкою бюро, вартість будинку – близько 7 мільйонів гривень.

Суд постановив, що у детективів є місяць на доступ до документів судді.

У лютому 2017 року ЗМІ повідомляли про затримали згаданого суддю, який нібито керував чужим автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.