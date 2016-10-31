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    Голова Одеського адмінсуду «забув» вказати в декларації власний будинок

    • Сьогодні, 14:55
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    Антикорупційне бюро розпочало провадження за фактом можливого приховання суддею даних про наявність нерухомості

    В рамках розслідування можливих корупційних дій детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до декларацій та інших документів голови Одеської адміністративного суду Олега Глуханчука. Про це йдеться в рішенні Солом'янського суду з підписом судді Олени Букіної від 14 березня.

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    Досудове розслідування ведеться з 20 січня. Як вдалося з'ясувати НАБУ, в 2014 році дружина судді придбала земельну ділянку з недобудованим двоповерховим будинком загальною площею 450 кв. метрів, проте в декларації про цю нерухомості не згадано.

    За оцінкою бюро, вартість будинку – близько 7 мільйонів гривень.

    Суд постановив, що у детективів є місяць на доступ до документів судді.

    У лютому 2017 року ЗМІ повідомляли про затримали згаданого суддю, який нібито керував чужим автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

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