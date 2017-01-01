Ситуація у Мар’їнці залишається нестабільною: пошкоджено лінію електропередач
- Сьогодні, 22:37
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Протягом цієї ночі ситуація у Мар’їнці стала критичною
Внаслідок обстрілу у Мар’їнці було пошкоджено та знеструмлено житлові будинки. Ситуація лишається нестабільною.
Про це повідомив голова Мар’їнської військово-цивільної адміністрації Олександр Тесля.
«Протягом цієї ночі ситуація стала критичною. По місту Мар’їнка та безпосередньо по вулиці Прокоф’єва були серйозні потрапляння артилерійські та мінометні. Також стріляв танк», — розповів Тесля.
Він також зазначив, що лише по одній вулиці критично було пошкоджено 3 будинки, та допомога людям була надана своєчасно.
«Пошкоджено лінію електропередач. Дякуємо місцевим електрикам, які відновлюють та підключають електромережі. Маріупольська піротехнічна служба також забрала один снаряд длязнешкодження», — додав голова ВЦА.
Джерело: Громадське