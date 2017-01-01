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    Ситуація у Мар’їнці залишається нестабільною: пошкоджено лінію електропередач

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    По місту Мар’їнка були серйозні потрапляння артилерійські та мінометні

    Протягом цієї ночі ситуація у Мар’їнці стала критичною

    Внаслідок обстрілу у Мар’їнці було пошкоджено та знеструмлено житлові будинки. Ситуація лишається нестабільною.

    Про це повідомив голова Мар’їнської військово-цивільної адміністрації Олександр Тесля.

    «Протягом цієї ночі ситуація стала критичною. По місту Мар’їнка та безпосередньо по вулиці Прокоф’єва були серйозні потрапляння артилерійські та мінометні. Також стріляв танк», — розповів Тесля.

    Він також зазначив, що лише по одній вулиці критично було пошкоджено 3 будинки, та допомога людям була надана своєчасно.

    «Пошкоджено лінію електропередач. Дякуємо місцевим електрикам, які відновлюють та підключають електромережі. Маріупольська піротехнічна служба також забрала один снаряд длязнешкодження», — додав голова ВЦА.

    Джерело: Громадське

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