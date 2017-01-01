Головою Вищого спеціалізованого суду переобрали Бориса Гулька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава ВССУ Борис Гулько

Гулько став суддею ВССУ у 2011 році, а 16 квітня 2014-го колектив обрав його головою суду

Збори суддів Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом таємного голосування повторно обрали Бориса Гулька на посаду голови суду.

Про це інформує прес-служба суду.

«Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ переобрано Бориса Гулька», – йдеться у повідомленні.

Збори суддів також обрали заступниками голови ВССУ Станіслава Кравченка та Марину Червинську, а секретарем судової палати у цивільних справах – Олену Кафідову, секретарем судової палати у кримінальних справах – Валентину Щепоткіну.

Гулько став суддею ВССУ 19 травня 2011 року, а 16 квітня 2014 року колектив обрав його головою суду.