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    Головою Вищого спеціалізованого суду переобрали Бориса Гулька

    • Сьогодні, 11:14
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    Глава ВССУ Борис Гулько
    Глава ВССУ Борис Гулько

    Гулько став суддею ВССУ у 2011 році, а 16 квітня 2014-го колектив обрав його головою суду

    Збори суддів Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом таємного голосування повторно обрали Бориса Гулька на посаду голови суду.

    Про це інформує прес-служба суду.

    «Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ переобрано Бориса Гулька», – йдеться у повідомленні.

    Збори суддів також обрали заступниками голови ВССУ Станіслава Кравченка та Марину Червинську, а секретарем судової палати у цивільних справах – Олену Кафідову, секретарем судової палати у кримінальних справах – Валентину Щепоткіну.

    Гулько став суддею ВССУ 19 травня 2011 року, а 16 квітня 2014 року колектив обрав його головою суду.

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