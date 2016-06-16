Голову контррозвідки СБУ Луцька схопили на хабарі

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Контррозвідник отримав неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. грн. від військовослужбовця Луцького прикордонного загону

Правоохоронці затримали за спробу хабара в. о. начальника відділу військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ Луцька.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Він зазначив, що сьогодні представники військової прокуратури Луцького гарнізону та співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ задокументували факт вимагання та одержання хабара виконувачем обов’язки начальника відділу військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ Луцька.

«Контррозвідник отримав неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. грн. від військовослужбовця Луцького прикордонного загону за не направлення до правоохоронних органів інформації щодо можливої протиправної діяльності останнього, ніби то пов'язаної з незаконним переміщенням товарів через держкордон України. Гроші виявлені та вилучені під час огляду місця події. Офіцера затримано в порядку ст. 208 КПК України», - наголосив Матіос.