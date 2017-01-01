Гонтарева дає прес-конференцію: я зробила усі реформи і йду
- Сьогодні, 11:00
-
Розсилка
Тема прес-конференції не була анонсована прес-службою Національного банку України
Сьогодні, 10 квітня, глава Національного банку Валерія Гонтарева дає прес-конференцію для журналістів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Тема прес-конференції не була анонсована.
Як повідомили Українських Новин, Гонтарева на вихідних була в Адміністрації президента. Очікувалось, що сьогодні вона оголосить про написання заяви про звільнення. І цей прогноз виправдався. Глава НБУ повідомила, що виконала свої місію: очистила банківський ринок, реформувала НБУ і залишає свою посаду.
Раніше «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела повідомляв про те, що Гонтарева подала президенту заяву про відставку.
У Нацбанку та Адміністрації президента не коментували цієї інформації до початку прес-конференції.