Гонтарева дає прес-конференцію: я зробила усі реформи і йду

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Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева

Тема прес-конференції не була анонсована прес-службою Національного банку України

Сьогодні, 10 квітня, глава Національного банку Валерія Гонтарева дає прес-конференцію для журналістів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Тема прес-конференції не була анонсована.

Як повідомили Українських Новин, Гонтарева на вихідних була в Адміністрації президента. Очікувалось, що сьогодні вона оголосить про написання заяви про звільнення. І цей прогноз виправдався. Глава НБУ повідомила, що виконала свої місію: очистила банківський ринок, реформувала НБУ і залишає свою посаду.

Раніше «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела повідомляв про те, що Гонтарева подала президенту заяву про відставку.

У Нацбанку та Адміністрації президента не коментували цієї інформації до початку прес-конференції.