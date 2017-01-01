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    Гонтарева дає прес-конференцію: я зробила усі реформи і йду

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    Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева
    Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева

    Тема прес-конференції не була анонсована прес-службою Національного банку України

    Сьогодні, 10 квітня, глава Національного банку Валерія Гонтарева дає прес-конференцію для журналістів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Тема прес-конференції не була анонсована.

    Як повідомили Українських Новин, Гонтарева на вихідних була в Адміністрації президента. Очікувалось, що сьогодні вона оголосить про написання заяви про звільнення. І цей прогноз виправдався. Глава НБУ повідомила, що виконала свої місію: очистила банківський ринок, реформувала НБУ і залишає свою посаду.

    Раніше «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела повідомляв про те, що Гонтарева подала президенту заяву про відставку.

    У Нацбанку та Адміністрації президента не коментували цієї інформації до початку прес-конференції.

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