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    Гонтарева оголосила, що йде у відставку

    • Сьогодні, 11:12
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    Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться

    Глава Національного банку Валерія Гонтарева на прес-конференції оголосила про свою відставку.

    «Майже після трирічного перебування на посаді глави Нацбанку я прийняла рішення піти з посади та піти з НБУ. Я подала президенту заяву про рішення з 10 травня піти у відставку за власним бажанням, якщо Верховна Рада не проголосує за мою відставку раніше», – зазначила вона.

    Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

    Гонтарева також наголосила, що політика НБУ після її звільнення залишиться незмінною: плаваючий курс, інфляційне таргетування.

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