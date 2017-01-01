Гонтарева оголосила, що йде у відставку
- Сьогодні, 11:12
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Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться
Глава Національного банку Валерія Гонтарева на прес-конференції оголосила про свою відставку.
«Майже після трирічного перебування на посаді глави Нацбанку я прийняла рішення піти з посади та піти з НБУ. Я подала президенту заяву про рішення з 10 травня піти у відставку за власним бажанням, якщо Верховна Рада не проголосує за мою відставку раніше», – зазначила вона.
Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.
Гонтарева також наголосила, що політика НБУ після її звільнення залишиться незмінною: плаваючий курс, інфляційне таргетування.