Гонтарева відпочила на Мальдівах за мільйон – журналіст (фото)

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Глава Нацбанку Валерія Гонтарева на Мальдівах

Журналіст передав заяви до НАЗК, НАБУ і САП

Журналіст, експерт Олександр Дубинський опублікував фотографії відпочинку глави Національного банку України Валерії Гонтаревої з сім'єю.

За його інформацією, глава НБУ відпочивала на Мальдівах у липні 2016 року. І такий відпочинок міг обійтися Гонтаревій не менше ніж у мільйон гривень.

«Джерело, близьке до сім'ї Гонтаревої, передало мені фотографії цього відпочинку, який міг обійтися главі Нацбанку десь у мільйон гривень (145 тис. гривень на добу). Але найголовніше – інформації про цей відпочинок немає ні в річній декларації Гонтаревої В.А., як того вимагає закон, ні в уточнюючих документах до неї. А це – черговий злочин «найкращого глави НБУ», – написав журналіст на своїй сторінці у Fаcebook.

«Ці витрати не внесені в електронну декларацію чиновника і тому повинні стати підставою для перевірки НАЗК», – зазначив Дубинський і звернувся до НБУ, щоб ті повідомили дати відпустки глави відомства.

Крім того, Дубинський передав заяви до НАБУ і САП.

«Звичайно ж, я повідомив у Нацагентство з протидії корупції, НАБУ і САП. Назаре Холодницький, чекайте на лист», – зазначив він.