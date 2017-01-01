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    Гонтарева відпочила на Мальдівах за мільйон – журналіст (фото)

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    Глава Нацбанку Валерія Гонтарева на Мальдівах
    Глава Нацбанку Валерія Гонтарева на Мальдівах

    Журналіст передав заяви до НАЗК, НАБУ і САП

    Журналіст, експерт Олександр Дубинський опублікував фотографії відпочинку глави Національного банку України Валерії Гонтаревої з сім'єю.

    За його інформацією, глава НБУ відпочивала на Мальдівах у липні 2016 року. І такий відпочинок міг обійтися Гонтаревій не менше ніж у мільйон гривень.

    «Джерело, близьке до сім'ї Гонтаревої, передало мені фотографії цього відпочинку, який міг обійтися главі Нацбанку десь у мільйон гривень (145 тис. гривень на добу). Але найголовніше – інформації про цей відпочинок немає ні в річній декларації Гонтаревої В.А., як того вимагає закон, ні в уточнюючих документах до неї. А це – черговий злочин «найкращого глави НБУ», – написав журналіст на своїй сторінці у Fаcebook.

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    «Ці витрати не внесені в електронну декларацію чиновника і тому повинні стати підставою для перевірки НАЗК», – зазначив Дубинський і звернувся до НБУ, щоб ті повідомили дати відпустки глави відомства.

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    Крім того, Дубинський передав заяви до НАБУ і САП.

    «Звичайно ж, я повідомив у Нацагентство з протидії корупції, НАБУ і САП. Назаре Холодницький, чекайте на лист», – зазначив він.

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