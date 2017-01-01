Гонтарева заявила, що їй олігарх погрожував фізичною розправою

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Валерія Гонтарева

Голова НБУ розповіла Financial Times про численні погрози на свою адресу

Голові Національного банку України Валерії Гонтаревій неодноразово погрожували. Про це Гонтарева розповіла в інтерв'ю Financial Times.

«Один великий олігарх особисто погрожував мені фізично погрожував мені - навіть в цьому офісі (в одному з приміщень Національного банку - ред.)», - Сказала Гонтарєва. Імені цієї людини вона не назвала.

Гонтарева додала, що ця погроза була не єдиною. Вона зазначила шалений тиск з боку осіб, чиїм інтересам вона протистояла як глава Нацбанку.

Гонтарева також повідомила, що проти неї і її команди з'являлися тонни неправдивої інформації та маніпуляцій.

Джерело: Ліга.net