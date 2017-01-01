  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гонтарева заявила, що їй олігарх погрожував фізичною розправою

    • Сьогодні, 19:04
    • Розсилка
    Валерія Гонтарева
    Валерія Гонтарева

    Голова НБУ розповіла Financial Times про численні погрози на свою адресу

    Голові Національного банку України Валерії Гонтаревій неодноразово погрожували. Про це Гонтарева розповіла в інтерв'ю Financial Times.

    «Один великий олігарх особисто погрожував мені фізично погрожував мені - навіть в цьому офісі (в одному з приміщень Національного банку - ред.)», - Сказала Гонтарєва. Імені цієї людини вона не назвала.

    Гонтарева додала, що ця погроза була не єдиною. Вона зазначила шалений тиск з боку осіб, чиїм інтересам вона протистояла як глава Нацбанку.

    Гонтарева також повідомила, що проти неї і її команди з'являлися тонни неправдивої інформації та маніпуляцій.

    Джерело: Ліга.net

    Читайте також
    Нацбанк Валерія Гонтарева олігархи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ