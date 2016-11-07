Гонтарєва похизувалася, що за її керівництва НБУ частка банків з російським капіталом скоротилася удвічі

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Голова НБУ розповіла, на яких умовах «Сбербанк» піде з України

Національний банк України (НБУ) підтримує цивілізований вихід з українського ринку банків з державним російським капіталом. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповіла глава НБУ Валерія Гонтарєва.



«Національний банк України підтримує цивілізований вихід з українського ринку банків з державним російським капіталом, в тому числі, шляхом їх продажу. Як, наприклад, планує зробити «Сбербанк», - сказала вона.



«Загальна тенденція - банки з російським державним капіталом скорочують свою присутність на українському ринку При моїй каденції (Гонтарева очолює НБУ з червня 2014 року) їх частка скоротилася з 15% до 8% У той же час, ми пильно стежимо за ситуацією в цих банках, там працюють ще з 2014 роком куратори », - додала Гонтарєва.



Про продаж 100% акцій ПАТ «Сбербанк» (Україна) стало відомо 27 березня. Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 роки після її схвалення фінансового і антимонопольні регуляторів, в тому числі в Латвії та Україні.



У прес-службі Norvik Banka повідомили, що основним покупцем української «дочки» «Сбербанку» стане син власника російської нафтової компанії «Русснефть» Михайла Гуцерієва Саїд.



За Інформацією газети «КоммерсантЪ», Саїд Гуцерієв отримає 55% акції їукраїнського підрозділу «Сбербанку», основний акціонер Norvik Banka Григорій Гусельников - 45%.