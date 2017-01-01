Google та антитимонопольна служба Росії уклали мирову угоду

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Google

Судова суперечка тягнулася майже два роки

Корпорація Google пообіцяла не обмежувати передвстановлення інших, крім власної, пошукових систем на смартфонах під управлінням Android у РФ. Це випливає з мирової угоди, яку уклали Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії та корпорація Google, повідомляє РБК.

Зазначено, що для мобільних пристроїв на території Росії корпорація розробить новий віджет Chrome, який замінить стандартний пошуковий віджет Google на головному екрані пристроїв. Користувачі гаджетів на базі операційної системи Android бачитимуть під час першого його запуску «вікно вибору» та зможуть обирати для використання «за замовчуванням» пошукову систему Google, Яндекс чи інших розробників, які укладуть із Google відповідну комерційну угоду.

Таким чином закінчилася майже дворічна судова суперечка, крапку в якій поставив Арбітражний суд Московського округу.

«У рамках мирової угоди вдалося знайти механізм усунення наслідків раніше виявлених ФАС Росії порушень антимонопольного законодавства та забезпечити конкуренцію на ринках мобільних додатків, у першу чергу, мобільного пошуку», - йдеться в повідомленні.

У вересні 2015 року ФАС звинуватила Google у порушеннях статті про зловживання домінувальним становищем закону про захист конкуренції в Росії. Відомство встановило порушення в діях корпорації, які полягали в забороні на передвстановлення на мобільних пристроях конкурентних додатків від інших розробників програмного забезпечення.

На підставі цих порушень на корпорацію наклали адміністративний штраф у понад 438 мільйонів рублів (майже 210 мільйонів гривень).