Горбулін назвав причину свого виходу з переговорної мінської групи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Горбулін

Горбулін вказав на неузгодженість позицій української сторони

Причиною виходу директора Національного інституту стратегічних досліджень Володимира Горбуліна з числа представників України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську стало те, що його не поінформували про предмет переговорів. Про це в коментарі виданню «Гордон» повідомив сам Горбулін.

«Відбулася конфліктна ситуація, вона полягала в тому, що мене ніхто з української влади не попередив про предмет переговорів. Почали засідання в Мінську, раптом Морель (французький дипломат, координатор політичної підгрупи в Мінську П'єр Морель. - Ред.) говорить: «Давайте розглянемо пропозицію, яку підготував пан Лавров разом з представниками ОРДЛО». Я, звичайно, відповів: «Розглядати те, що запропонував Лавров, не маю наміру», - розповів він.

Горбулін зазначив, що під час перерви він попередив Мореля, що вийде з мінської групи, якщо той буде, як і раніше, пропонувати «тільки те, що напрацьовано в Росії і в її інтересах».

«Чому Лавров нав'язує мені те, що він напрацював? Чому він нав'язує нам вибори в окупованому Донбасі? Це ідіотизм! Я не міг погодитися з такою позицією і пішов», - розповів політик.

На його думку, проблема у відсутності комунікації не просто між українською владою і громадянським суспільством, а перш за все між владою і тими, кого вона делегувала працювати в Мінськ.

«Виявилося, українська влада, точніше, Єлісєєв (заступник глави Адміністрації президента України. - Ред.) їздив і десь вів розмову про дорожню карту щодо Мінських угод. А я нічого не знав про це. Неузгодженість позицій, непідготовка мене, представника України в мінській групі, до подібного роду розмов - ось причина. Я опинився в порожнечі і пішов», - заявив Горбулін.