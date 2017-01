ГПУ перевіряє фірму Гонтаревої і Пасенюка на причетність до тероризму та відмивання грошей

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Макар Пасенюк

На кону мільярдні збитки, завдані державі за часів «сім’ї» Януковича

Генеральна прокуратура отримала дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Про це зазначено в ухвалі Печерського районного суду Києва від 12 січня.

Досудове розслідування з’ясувало, що у 2011–2013 роках службові особи органів державної влади (Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Національного банку України) у змові зі службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», Української фондової біржі, державних банківських установ та комерційних банків (ПУАТ «Фiдобанк», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «АКБ Банк»), достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам (Foxtron Networks Limited, Каtіema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Narux International INC, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD, Manningford Trading Limited та інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим скоїли дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку.

Таким чином сприяли компаніям-нерезидентам придбанню ОВДП, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн грн, 159,85 млн дол. США. та 1,49 млрд грн, 1,02 млрд дол. США – у цінних паперах.

У судовій ухвалі наголошується, що професійним учасником ринку цінних паперів – ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» – надавалися вказаним компаніям-нерезидентам послуги, пов'язані з роботою з ОВДП.

Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003033 від 27 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

За даним відкритих реєстрів, співвласником ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» є Макар Пасенюк, радник президента Петра Порошенка. А колишня засновниця фірми Валерія Гонтарева на сьогодні очолює Національний банк України.