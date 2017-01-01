ГПУ забрала у військової прокуратури зведену нанівець справу розстрілів під хмельницьким СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За три роки ніхто не поніс покарання за вбивство двох протестувальників

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідує справу за фактом перевищення влади працівниками Управління СБУ в Хмельницькій області, що призвело до загибелі двох людей 19 лютого 2014 року.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва від 17 березня.

Прокурори отримали доступ до роздруківки телефонних з’єднань протягом 18-21 лютого 2014.

За інформацією хмельницьких ЗМІ, у січні 2017 року Генпрокурор Юрій Луценко забрав справу розстрілів під СБУ у військової прокуратури Західного регіону і передав Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Крім цього, прокурор військової прокуратури у березні 2015 року закрив кримінальну справу проти колишнього начальника Хмельницького обласного управління СБУ Віктора Крайтора, який дав наказ підлеглим застосувати зброю проти демонстрантів. При цьому, «рішення про закриття кримінального провадження (щодо Крайтора - «Главком») буде перевірено прокурором Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України під час здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування».

Нагадаємо, у Хмельницькому мітингувальники 19 лютого 2014 року захопили приміщення обласної державної адміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельницької області. Того ж дня під час штруму обласного Управління СБУ вогнепально було поранено 6 людей. Двоє з них, 72-річна жінка Людмила Шеремет і 21-річний хлопець Дмитро Пагор померли.