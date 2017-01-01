Громадянину Молдови заборонили в’їзд в Україну через георгіївські стрічки

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Молдаванина, що їхав в Україну з георгіївськими стрічками, відправили назад

Водій пояснив, що забув викласти «подарунки з Росії»

Україна заборонила на три роки в'їзд в країну громадянину Молдови, в автомобілі якого знайшли 25 георгіївських стрічок.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

11 лютого чернівецькі прикордонники у пункті пропуску «Мамалига-авто» зупинили для огляду автомобіль Dacia Logan, за кермом якого перебував молдованин. У бардачку машини у нього знайшли згорток із стрічками і ліхтар із вбудованим електрошокером.

Водій пояснив, що стрічки йому подарували в Росії під час якоїсь акції і він забув їх викласти. В Україні вони вважаються предметом пропагандистського характеру, тому про знахідку були проінформовані правоохоронні органи України.

Молдованина відправили назад у свою країну.

Нагадаємо, в Росії георгіївська стрічка як символ перемоги над нацизмом почала використовуватися з 2005 року. З початком російської агресії проти України її почали використовувати сепаратисти і бойовики.