Гройсман: абонплата за газ - це неприпустимо

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Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр закликав відмінити абонентську плату за газ

Кабінет міністрів вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Про це йдеться у відеозверненні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, оприлюдненому на його сторінці в Facebook.

За його словами, щойно завершилася нарада, на якій розглядалося питання абонплати за газ, проводилися розрахунки і вивчалося, як це вплине на оплату за газ для українців.

«Збільшення дійсно є і становить у середньому в розрахунках від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках», - заявив прем’єр.

«Ні я, ні Уряд це категорично не підтримуємо. Я щойно мав розмову з представником комісії, яка встановила цю абонплату з 1 квітня. Хоча НКРЕ і не підпорядковується уряду і прем’єр-міністру, але я в понеділок направлю офіційне звернення. Вимагаю, щоб це рішення було переглянуто», - підсумував Гройсман.