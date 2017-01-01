Гройсман нагадав Садовому: пора вирішувати проблему зі сміттям у Львові

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Гройсман звинуватив Садового у небажанні вирішувати проблему зі сміттям у Львові

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що був вражений заявою мера Львова Андрія Садового про те, що тему сміття він нібито обговорював з мером Києва півтора місяці тому.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гройсмана, телефонна розмова із Садовим відбулася близько 22-ї.

«Він повідомив, що ті полігони, з якими ми домовились під час минулого мого приїзду до Львова, відмовляються далі приймати львівське сміття. Чесно кажучи, просто по-людськи, розумію їх позицію – і про це сказав панові Андрію. Вони не бачать бажання вирішити проблему з його боку, а тільки постійні зволікання. Тому, певне, і відмовляються, бо не розуміють скільки ще це буде тривати», – повідомив прем’єр.

«Вразив мене один факт. Пан Андрій сказав, що говорив уже з усіма міськими головами – усі відмовляються. Але на моє питання, з ким і коли він говорив на цю тему останній раз, відповів, що говорив з Київським головою Віталієм Кличком... десь 1,5 місяці тому!» – додав він.

«Як колишній міський голова, завжди намагаюсь допомогти міським головам, які до мене звертаються. Я уже не раз втручався у цю ситуацію, готовий втрутись ще раз. Але думаю, що врешті-решт пан Андрій мав би розпочати сам вирішувати цю проблему, а не шукати знову, хто йому заважає», – заявив Гройсман.

Як відомо, Садовий заявляє, що у Львові створилися передумови для надзвичайної ситуації.

За його словами, держава закрила останній полігон, куди львівська влада могла вивозити тверді побутові відходи з міста.