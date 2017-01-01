Гройсман подав свою електронну декларацію про доходи за минулий рік

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Прем'єр зазначив, що гроші він і його сім'я зберігають в українських банках

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що сьогодні подав свою електронну декларацію про доходи за минулий рік. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Гройсман підкреслив, що робить це регулярно з 2006 року, останні дві подав декларації в електронному вигляді.



«Як і раніше, більшу частину моїх доходів приносить майно, яке я придбав в основному ще тоді, коли займався бізнесом - до 2006 року. Завдяки цьому я завжди міг відчувати себе незалежним і всі ці роки, будучи спочатку міським головою, а в останні роки працюючи в Києві. Досягнувши успіху в бізнесі, я пішов тоді у владу, тому що хотів змінити своє місто. Тепер набагато більш серйозний виклик, але я вірю в успіх нашої держави. І хотів би, щоб ще одним підтвердженням цьому стало те, що, як я і обіцяв - більшу частину задекларованої раніше готівки, а також минулорічних доходів в 2016 році моя сім'я розмістила на рахунках в українських банківських установах», - уточнив прем'єр.

Зазначимо, сайт Єдиного державного реєстру декларацій не працює. Розміщена на ньому інформація свідчить про проведення на ньому технічних робіт.