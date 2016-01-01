Гройсман покарає міністрів-бунтівників, які виступили проти одіозних держсекретарів, що виграли кадрові конкурси

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Володимир Гройсман

Держсекретар Насалика під слідством?

На наступному засіданні Кабінету міністрів України прем'єр Володимир Гройсман планує призначити на посади всіх одіозних держсекретарів, які виграли кадрові конкурси. Це рішення прем'єр має намір прийняти всупереч протестам низки міністрів, які критикували результати конкурсів і рішення кадрових комісій.

За інформацією, яку має у розпорядженні «Главком», наприклад, кандидат на посаду держсекретаря в Міністерство енергетики перебуває під слідством МВС через попередню діяльність на посаді чиновника департаменту Міненерго. Згідно з матеріалами МВС, в період з 30.07.2014 по 31.03.2016 року кандидат на посаду держсекретаря Немчинов Максим Олександрович нібито був організатором багатьох схем, займаючи посаду начальника відділу з питань збагачення вугілля, функціонування торфодобувних підприємств, використання шахтного метала. За всіма епізодами ведуться слідчі дії.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик висловив сумнів у результатах конкурсу та компетенції переможця Немчинова, який на даний момент займається бізнесом і є комерційним директором підприємства, що займається посередництвом в угодах з вугілля. Нерозуміння також викликала ситуація із проходженням Немчинова спеціальної перевірки.

В період, коли Немчинов відповідав в Міністерстві енергетики за функціонування торфовидобувних підприємств, під Києвом горіли торфовища, і в окремих районах столиці вводилася надзвичайна ситуація внаслідок халатності, допущеної керівниками торф'яних підприємств. Винні були покарані, а Немчинов - звільнений з посади керівника департаменту.

Раніше «Главком» вже повідомляв про те, що міністр енергетики Ігор Насалик, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян відмовляються працювати з держсекретарями і вимагають удосконалення конкурсу на цю посаду. «Ми маємо факт спроби реваншу, що ось тут буде хороша стіночка, назвемо їх реформаторами. А тут будуть державні секретарі, які будуть займатися, як вони називають, «бізнесом». Ми хотіли попередити громадськість, що ми не будемо ширмою і ніхто бізнесом за нашим спинами займатися не буде», - сказав Омелян.

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