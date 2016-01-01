  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман покладе під ялинку пенсіонерам... їхню пенсію

    • 20 Грудня, 15:15
    • Розсилка

    Пенсіонери отримають гроші за грудень перед Новим роком

    Пенсії, які підлягають виплаті на початку січня 2017 року, будуть виплачені в кінці грудня 2016 року. Відповідний проект постанови був ухваленим в урядовому комітеті, повідомив у себе на сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

     

    За словами міністра, проектом постанови передбачається провести виплати пенсій у грудні 2016 пенсіонерам, які отримують пенсії через установи банків з встановленими датами виплати по 15 січня 2017 року включно та через заклади поштового зв'язку з встановленими датами виплати по 10 січня 2017 року.

    Розенко зазначив, що Кабмін розгляне відповідний проект постанови вже на найближчому засіданні.

    Читайте також
    Володимир Гройсман Павло Розенко пенсіонери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ