Гройсман покладе під ялинку пенсіонерам... їхню пенсію

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Пенсіонери отримають гроші за грудень перед Новим роком

Пенсії, які підлягають виплаті на початку січня 2017 року, будуть виплачені в кінці грудня 2016 року. Відповідний проект постанови був ухваленим в урядовому комітеті, повідомив у себе на сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

За словами міністра, проектом постанови передбачається провести виплати пенсій у грудні 2016 пенсіонерам, які отримують пенсії через установи банків з встановленими датами виплати по 15 січня 2017 року включно та через заклади поштового зв'язку з встановленими датами виплати по 10 січня 2017 року.

Розенко зазначив, що Кабмін розгляне відповідний проект постанови вже на найближчому засіданні.