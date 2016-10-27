Гройсман пообіцяв «серйозні штрафи» для роботодавців, які не будуть платити мінімалку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Якщо роботодавець не нараховує 3 тис. 200 грн, він буде оштрафований, - Гройсман

Для роботодавців, які відмовляються платити мінімальну зарплату, передбачені «серйозні штрафи». Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час поїздки в Чернігівську область.

«Закон передбачає відповідальність. Якщо роботодавець не нараховує 3 тис. 200 грн, він буде оштрафований. І цих штрафних санкцій від 32 тис. до 320 тис. грн. Там серйозні штрафні санкції як покарання для того, хто не платить. Але я не хочу нікого карати. Білому бізнесу, який платить чесну зарплату, нема чого боятися, я буду його захищати і підтримувати», - сказав прем'єр.

Він додав, що мінімальна заробітна плата не впливає на виплату субсидій. «Ніякого відношення мінімальна заробітна плата до виплати субсидій не має, субсидія - це персональна знижка для конкретного громадянина України, у якого є невисокий дохід. Це означає одне: що в 2016-2017 роки програма субсидій жодним чином не переглядатиметься, тому що цей новий дохід не буде врахований в систему 2016-2017 роки. Вона нічим абсолютно нікому не загрожує. Субсидії все отримають в повному обсязі без будь-яких проблем», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, з 1 січня вступив у силу закон, який передбачає зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тисячі гривень.

Джерело: 112 Україна