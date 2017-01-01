Гройсман: силовики обшукують Dragon Capital

Прем'єр доручив урядовому уповноваженому вияснити ситуацію

Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману доповіли про обшук в інвестиційній компанії Dragon Capital. Про це він заявив під час засідання уряду.

«Як на це (обшук Dragon Capital. – «Главком».) реагувати? Виймають там техніку і так далі. Зараз я доручаю урядовому уповноваженому зв'язатися з Dragon Capital і з'ясувати, що там відбувається», – сказав Гройсман.

Він додав, що «не має права втручатися у роботу СБУ».

«Але там має все відбуватися цивілізовано, не паралізуючи роботу інвестиційного фонду. Такими речами інвестиційний клімат не створюється», – додав Гройсман.