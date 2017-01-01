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    Гройсман: силовики обшукують Dragon Capital

    • Сьогодні, 13:09
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    Володимир Гройсман
    Фото: КМУ
    Володимир Гройсман

    Прем'єр доручив урядовому уповноваженому вияснити ситуацію

    Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману доповіли про обшук в інвестиційній компанії Dragon Capital. Про це він заявив під час засідання уряду.

    «Як на це (обшук Dragon Capital. – «Главком».) реагувати? Виймають там техніку і так далі. Зараз я доручаю урядовому уповноваженому зв'язатися з Dragon Capital і з'ясувати, що там відбувається», – сказав Гройсман.

    Він додав, що «не має права втручатися у роботу СБУ».

    «Але там має все відбуватися цивілізовано, не паралізуючи роботу інвестиційного фонду. Такими речами інвестиційний клімат не створюється», – додав Гройсман.

    Володимир Гройсман обшук СБУ клімат
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