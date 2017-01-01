Гройсман запевняє, що 12 млрд гривень Януковича надійдуть у бюджет до липня

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Твіттер Володимира Гройсмана

Кошти розподілили в бюджеті за різними програмами

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що кошти від спецконфіскаціі активів колишніх чиновників режиму Віктора Януковича надійдуть до державного бюджету в першому півріччі 2017 року.

Про це заявив прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю, відповідаючи на питання про можливість надходження коштів від спецконфіскаціі активів Януковича до держбюджету, передає Еспресо.TV.

«Ми заклали в спецфонд таких коштів 12 млрд грн за все і розподілили їх за різними програмами, але я вважаю, що в першому півріччі буде можливо говорити про те, що ці кошти надійдуть уже в державний бюджет», - сказав прем'єр.

Як відомо, Кабмін заклав до бюджету лише 12 млрд грн із 40 млрд грн передбачуваної спецконфискації заарештованих коштів режиму Януковича через невизначні перспективи прийняття Верховною Радою закону про зарахування цих коштів до бюджету.