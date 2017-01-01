Гройсман заявив, що не дозволить тиснути на Ukrlandfarming і інших національних виробників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Я був і залишаюся на позиції підтримки бізнесу, реальних виробництв та національної економіки, - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр готовий надати максимальну підтримку найбільшим національним виробникам, захистивши від тиску з боку податкової, Національного банку та інших держструктур. Про це Володимир Гройсман заявив в ході візиту в Хмельницьку область, відповідаючи на запитання журналіста про пресинг з боку глави НБУ на агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка і компанії Костянтина Жеваго.

«Компанії, які ви назвали, це компанії, які працюють в Україні - це і КрАЗ, і агрохолдинг (Ukrlandfarming). Я думаю, що тут треба говорити не про те, яким чином тиснути будь-кому - податковій, Нацбанку або іншій структурі, а як допомогти стати сильнішими цим компаніям. Ці підприємства національні. Там працюють десятки тисяч людей, отримують зарплату, виробляють національний продукт. Наше завдання - розвивати і допомагати. Тому, безумовно, я був і залишаюся на позиції підтримки бізнесу, реальних виробництв та національної економіки», - підкреслив прем'єр-міністр.

За словами Володимира Гройсмана, він ще не проводив обговорення проблеми з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою.

«Я тільки недавно отримав цей лист (звернення від власника компанії Ukrlandfarming Олега Бахматюка), і ми обов'язково будемо на цю тему з нею говорити. Але я направив його до Офісу супроводу інвестицій. Зараз він (офіс) вивчатиме цю проблему, і давати свої рекомендації в рамках закону. Реально треба підтримувати національного виробника. Ще раз хочу підтвердити, що моя позиція наступна - не потрібно заважати тим, хто створює національний продукт. Потрібно допомагати тим, хто створює робочі місця. Це моя філософія та ідеологія. Тому в усьому, що буде в моїх силах, я завжди буду допомагати всім тим, хто працює в реальному секторі економіки», - пояснив прем'єр-міністр.

Гройсман висловив упевненість, що Президент України Петро Порошенко з питання реструктуризації боргів агрохолдинга Олега Бахматюка також налаштований «дуже конструктивно».

Нагадаємо, власник найбільшого агрохолдингу України Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися у конфлікт з главою Національного банку України Валерією Гонтаревою. «Вже більше 2,5 років Ukrlandfarming відчуває перманентні спроби рейдерського захоплення, інформаційних і юридичних атак, фінансовий та правовий тиск з боку НБУ, що може істотно позначитися не тільки на діяльності компанії, але і на стані економіки держави», - йдеться у зверненні.

Як заявив Бахматюк, в ході зустрічей з представниками уряду та адміністрації президента керівництво Ukrlandfarming запропонувало план можливої реструктуризації заборгованості холдингу без будь-яких дисконтів з посиленням застави і зі зрозумілими економічними термінами. Але керівництво Нацбанку не погодилося на запропонований сценарій. У компанії вважають, що Гонтарева має особисту зацікавленість в знищенні найбільшого аграрного виробника в Україні. Власник Ukrlandfarming переконаний, що Гонтарева, використовуючи службове становище, поширює неправдиву інформацію про акціонерів холдингу, що унеможливлює його роботу.