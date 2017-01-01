Гройсман заявив, що уряд працює над захистом України від антидемпінгових розслідувань

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Фото: Главком/Станіслав Груздєв Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Ми сьогодні боремося за весь комплекс нашої конкурентної продукції на ринках ЄС і ринках третіх країн, запевнив прем'єр

Уряд України працює над захистом своїх інтересів на світових ринках, у тому числі ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідування одного з найбільших металургійних комбінатів України «Азовсталі».

«Ми сьогодні боремося за весь комплекс нашої конкурентної продукції на ринках ЄС і ринках третіх країн. Ви знаєте що у нас уже є повна ратифікація угоди з ЄС про асоціацію. Хоча в торговій частині вона заробила раніше. У нас є торговельні місії, буквально щотижня працюємо – це Туреччина, Ізраїль, ЄС, Канада – по тих можливостях створення нових зон вільної торгівлі, у тому числі по всьому широкому спектру. Є багато питань, пов'язаних з антидемпінговими розслідуваннями з різних позицій, і ми над ними працюємо виходячи тільки з інтересів України», - заявив прем'єр.

Як відомо, ЄС веде антидемпінгове розслідування щодо поставок в ЄС з України гарячекатаного рулону товстого листа. У разі рішення про включення антидемпінгових заходів, на українську продукцію буде накладено мито, що зробить продукцію металургів більш дорогою і неконкурентною.

Україна також знаходиться в переговорному процесі навколо підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, в рамках якої передбачається пункт про скасування мита на поставку продукції українських металургів в Туреччину. Як відомо, турецькі металурги вже виступили проти цієї норми.

За словами прем'єр-міністра, підприємства гірничо-металургійного комплексу становлять 30% ВВП в Україні.

Джерело: 112 Україна