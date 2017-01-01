Гройсман: Зі вступом до ЄС ми вже запізнилися

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Володимир Гройсман

Глава уряду: «Є завдання – повернути повагу до України і українців»

Україна вже у середньостроковій перспективі може стати членом Європейського Союзу, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«І в цьому місяці буде зруйнований мур, який відділяв Україну від ЄС, запроваджений безвізовий режим, нам багато зусиль. Але я переконаний, що Україна в середньостроковій перспективі може стати повноцінним членом Європейського Союзу», - зазначив він.

Гройсман також додав, що «є завдання – повернути повагу до України і українців». За його словами, «зі вступом до ЄС ми вже запізнилися».

Глава уряду пояснив, що означає інтеграція в Євросоюз. «Угода про асоціацію - це лише початок шляху, який ми маємо здолати всередині нашої країни, забезпечити реформи і зміни, які повністю інтегрують нас до великої, успішної європейської країни. Що таке інтеграція в ЄС - це стандарти, це сильна економіка, сильна і незалежна судова система, це демократичний устрій, справедлива соціальна політика, якісна інфраструктура, якісна освіта, доступ до якісної медицини», - сказав він.