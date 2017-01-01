ГТО повертається: в уряді затвердили обов'язкові спортивні тести для молоді

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Оцінювання буде проводитися за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький

Міністерство молоді та спорту України затвердило тести і нормативи для проведення щорічної оцінки фізичної підготовки населення України. Про це йдеться на сайті відомства. Ці тести стануть обов'язковими для учнів, студентів та військовослужбовців.

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення України передбачає виконання особами різної статі і віку комплексу тестів і нормативів для визначення рівня їх фізичної підготовки.

Проведення тестування для учнівської та студентської молоді навчальних закладів усіх типів незалежно від форми власності, особового складу Збройних сил і інших військових формувань, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, є обов'язковим.

Тестування для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, буде проводитися на добровільних засадах.

Система тестування для категорій учасників складається за видами тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість, а за результатами тестування оцінювання проводиться за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький.

За радянських часів існувала схожа система - ГТО. Абрівеатура її значила: «Готовий до праці і оборони». Це була єдина програма фізкультурної підготовки в загальноосвітніх, професійних і спортивних організаціях в СРСР. Існувала з 1931 по 1991 рік. Охоплювала населення у віці від 10 до 60 років.