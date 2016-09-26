Губернатор Одещини Степанов: Ремонт та будівництво доріг в області є пріоритетом

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Степанов розповів про невдоволення жителів Кодими підсумками губернаторства Михайла Саакашвілі

Найближчим часом на ремонт доріг у Кодимському та Балтському районах Одещини буде виділено 40-60 мільйонів гривень. Про це заявив глава Одеської ОДА Максим Степанов за підсумками робочої поїздки по північних районах області.

«Спочатку робимо проект реконструкції, гроші на нього вже виділені. Через півтора місяці він буде готовий. Тоді будемо знати, яка саме сума потрібна, щоб відремонтувати цю автодорогу. Думаю, знадобиться не менше 150 млн. гривень. Але ці 22 км, що на стику Кодимського і Балтського районів, робити потрібно терміново. 40-60 млн. на першочергові роботи будуть виділені найближчим часом», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Степанов також розповів про невдоволення жителів Кодими підсумками губернаторства Михайла Саакашвілі.

«У Кодимі зустрів натовп людей. Губернатор до нас приїжджав тільки святкувати, кажуть. Прийом громадян почався на ходу, ще на вулиці. Людей багато, питань купа. Аварійних будинків в місті 8 штук, під час опадів людям десятиліттями просто ллє на голову. Півтора року їх не чують взагалі. Хоча на рішення цієї проблеми необхідно 2, 5 млн. гривень і 3 місяці роботи. Ця сума на 2017 рік вже закладено. Разом з першим весняним теплом почнуться роботи», - повідомив він.

Як повідомлялося, Максим Степанов заявив, що траса «Одеса - Рені» буде відремонтована до кінця 2017 року. У 2016 році, за губернаторства Михаїла Саакашвілі, з 289 кілометрів траси було відремонтовано всього 56 км. На добудову необхідно 1, 4 млрд. гривень.