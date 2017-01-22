Хакери розмістили повідомлення про ракетний удар РФ по США

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В акаунті газети о 9:40 за місцевим часом з'явилося повідомлення про ракетний удар Росії по США

Хакери зламали один з акаунтів газети The New York Times у Twitter і розмістили в ньому повідомлення про ракетний удар Росії по США.

Про це повідомляє CNN.

Пізніше твіт видалили, а газета пообіцяла розслідувати інцидент.

В акаунті газети о 9:40 за місцевим часом з'явилося повідомлення про ракетний удар Росії по США.

«У Мережі з'явилося повідомлення Владіміра Путіна, в якому йдеться про ракетний удар Росії по США», — говорилося в твіті хакерів.

NYT's Twitter was hacked earlier today and posted this. Now, just imagine if it was Trump's Twitter account. More: https://t.co/dC6ewEC2n7 pic.twitter.com/laelnB5KFf — Zack Whittaker (@zackwhittaker) 22 января 2017 г.

Пізніше з'явилася інформація, що акаунт зламала група хакерів OurMine, яка раніше зламувала акаунт виконавчого директора Twitter Джека Дорсі.

Повідомлення від OurMine згодом також видалили.

Акаунт NYT згодом опублікував повідомлення, в якому пояснюється, що твіти були опубліковані «без авторизації». Газета почала розслідування інциденту.