Хакери розмістили повідомлення про ракетний удар РФ по США

В акаунті газети о 9:40 за місцевим часом з'явилося повідомлення про ракетний удар Росії по США

Хакери зламали один з акаунтів газети The New York Times у Twitter і розмістили в ньому повідомлення про ракетний удар Росії по США.

Про це повідомляє CNN.

Пізніше твіт видалили, а газета пообіцяла розслідувати інцидент.

«У Мережі з'явилося повідомлення Владіміра Путіна, в якому йдеться про ракетний удар Росії по США», — говорилося в твіті хакерів.

