Харківські конструктори поставили нацгвардійцям бронетехніку, яку раніше забракували в Іраку

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Військова частина переплатила 17,3 млн. грн за виготовлену продукцію з дефектами

Військова прокуратура підозрює службових осіб військової частини 3005 Національної гвардії України (Харків) у переплаті державних коштів на суму 17,3 млн. грн за куплену техніку.

Про це свідчать ряд ухвал Краматорського міського суду Донецької області, які з’явилися в Єдиному держреєстрі судових рішень протягом січня-лютого 2017 року.

У 2014 року нацгвардійці підписали кілька договорів з Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» («ХКБМ») на виготовлення, поставку і ремонт самохідних броньованих транспортних засобів.

Під час перевірки платежів слідство з’ясувало, що військова частина заплатила 9,6 млн. грн. митного збору, який немає нічого спільного із замовленою продукцією. Мова йде про 44 одиниці самохідних броньованих транспортних засобів (БТР-4Е, БТР-4К, МТОР, БММ-4С, тренажерів екіпажу БТР-4Е), які раніше було виготовлено та відправлено у березні 2013 року з митної території України на територію Республіки Ірак. Натомість іракці без будь-яких пояснень, зазначену продукцію не прийняли, що призвело до її повернення на територію України у квітні 2014 року із подальшою передачею представникам ДП «ХКБМ».

До військової частини 3005 ця техніка надійшла у травні-червні 2014 року. Як виявилося, БТРи мали дефекти, тож конструкторам довелося їх ліквідовувати За ціі послуги військові додатково заплатили 7,7 млн. грн.

Шляхом звіряння фактичної повної собівартості з плановою повною собівартістю, за даними бухгалтерського обліку ДП «ХКБМ» з’ясовано, що фактична повна собівартість техніки на 8,3 млн. грн. менша, ніж заплатили нацгвардійці. Таким чином, внаслідок завищення ціни військова частина 3005 зайво сплатила кошти Державного бюджету в 2014 році на виготовлення та поставку самохідних броньованих транспортних засобів на суму 17,3 млн. грн.

За фактом розтрати коштів прокуратура розслідує кримінальне провадження за ч.3 ст.425 КК України («Недбале ставлення до військової служби»). У його рамках суд надав тимчасовий доступ військовій прокуратурі до укладених договорів на поставку БТРів, руху грошових коштів по рахунку, який відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».