Харківські прикордонники затримали вірменина, який віз наркотики в батоні

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Всередині батона оглядова група знайшла близько двох грамів марихуани

Громадянина Вірменії, який, прямуючи пасажирським потягом до Москви, приховав серед продуктів харчування наркотики, виявили прикордонники Харківського загону спільно з представниками фіскальної служби, передає прес-служба ДПСУ.

Під час здійснення прикордонного контролю поїзду сполученням Кривий Ріг – Москва на речі одного з пасажирів відреагував службовий собака.

Під час перевірки продуктів харчування всередині батона оглядова група знайшла близько двох грамів наркотичної речовини (попередньо – марихуани). Затриманого та виявлену речовину передали представникам Національної поліції.

За даним фактом до поліції спрямовано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).