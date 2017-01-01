Хізер Нойерт призначили прес-секретарем Держдепартаменту США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Голос Америки Хізер Нойерт

У відомстві відзначили 15-річний досвід її роботи у ЗМІ

Хізер Нойерт призначили прес-секретарем зовнішньополітичного відомства Державного департаменту США. Повідомляється, що 47-річна Нойерт, яка закінчила вашингтонський Коледж Маунт Вернон, була and Friends на телеканалі Fox News.

До початку роботи на Fox News Нойерт працювала кореспондентом каналу ABC News. Відомо, що один з її репортажів був номінований на премію «Еммі».

«Нойерт прийшла в Держдепартамент з більш ніж 15-річним досвідом роботи в якості ведучої та кореспондента, який висвітлював як зарубіжні, так і внутрішні новини, в тому числі теракти 11 вересня, війну в Іраку і геноцид в Дарфурі (Судан). Досвід Нойерт у сфері медіа та її давній інтерес до міжнародних справ неоціненні, коли вона висвітлює зовнішньополітичні пріоритети Адміністрації для американського народу і для всього світу», - говориться в документі про призначення Нойерт на посаду.

Джерело: Голос Америки