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    Хізер Нойерт призначили прес-секретарем Держдепартаменту США

    • Сьогодні, 11:27
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    Фото: Голос Америки
    Хізер Нойерт 

    У відомстві відзначили 15-річний досвід її роботи у ЗМІ

    Хізер Нойерт призначили прес-секретарем зовнішньополітичного відомства Державного департаменту США. Повідомляється, що 47-річна Нойерт, яка закінчила вашингтонський Коледж Маунт Вернон, була  and Friends на телеканалі Fox News.

    До початку роботи на Fox News Нойерт працювала кореспондентом каналу ABC News. Відомо, що один з її репортажів був номінований на премію «Еммі».

    «Нойерт прийшла в Держдепартамент з більш ніж 15-річним досвідом роботи в якості ведучої та кореспондента, який висвітлював як зарубіжні, так і внутрішні новини, в тому числі теракти 11 вересня, війну в Іраку і геноцид в Дарфурі (Судан). Досвід Нойерт у сфері медіа та її давній інтерес до міжнародних справ неоціненні, коли вона висвітлює зовнішньополітичні пріоритети Адміністрації для американського народу і для всього світу», - говориться в документі про призначення Нойерт на посаду.

    Джерело: Голос Америки

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