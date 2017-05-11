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    Холодницький пояснив, звідки у нього в кабінеті взявся супердорогий офісний набір

    • Сьогодні, 16:58
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    Назар Холодницький
    Назар Холодницький

    Антикорупційний прокурор стверджує, що отримав набір El Casco від Пшонки

    Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заступник генерального прокурора Назар Холодницький отримав офісний набір італійського бренду El Casco, вартістю приблизно у 70 тис. грн, «у спадок» від попереднього керівництва Генпрокуратури. Про це він розповів у коментарі «Главкому».

    За словами Холодницького, цей набір йому не належить, і купувався не для нього персонально.
    «За часів Пшонки (Віктор Пшонка, екс-генпрокурор – Ред.) такі набори придбали всім заступникам генпрокурора та самому генпрокурору», - пояснив він.

    Антикорупційний прокурор також показав «Главкому», що на кожному з предметів набору стоїть інвентаризаційний номер, а також зроблена чорним маркером позначка «ГПУ».

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    Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у кабінеті Холодницького на робочому столі стоїть дуже дорогий офісний набір італійського бренду El Casco.

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    Холодницький пояснив, звідки у нього в кабінеті взявся супердорогий офісний набір
    Холодницький пояснив, звідки у нього в кабінеті взявся супердорогий офісний набір
    Холодницький пояснив, звідки у нього в кабінеті взявся супердорогий офісний набір
    Холодницький пояснив, звідки у нього в кабінеті взявся супердорогий офісний набір
    Холодницький пояснив, звідки у нього в кабінеті взявся супердорогий офісний набір

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