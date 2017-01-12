Холодницький прокоментував свої скандальні слова про «дівку»: таку фразу вживали і Леся Українка, і Панас Мирний

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Фото Укрінформ Назар Холодницький

Глава САП пояснив, що мав на увазі під «дівкою, яку можна до чогось змушувати»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прокоментував звинувачення у сексизмі, які йому висунули після того, як на «Українській правді» вийшло його інтерв’ю зі словами «я не дівка, щоб мене до чогось змушувати».

«По-перше, мені казали, що там заголовок буде один, а вийшов – зовсім інший. Чомусь в останній момент він змінився. По-друге, у нас з журналістом була чоловіча розмова. Я хотів, щоб вона була простою і зрозумілою», - зазначив він у коментарі «Главкому».

«Говорили про одне, вийшло зовсім інше. На жаль, вибрали ті фрази, які їм потрібні були. Значить, напевно, більше відвертих інтерв’ю давати не буду. Якщо та фраза десь і була, вона була сказана емоційно», - сказав Холодницький.

За словами антикорупційного прокурора, використана ним фраза вживалась такими класиками, як Леся Українка та Панас Мирний. Він вказав, що слово «дівка» має багато значень. «Дівку у значенні «служниця» можна змушувати до роботи. А я, як прокурор, не прислужник», - пояснив Холодницький.

«Деякі замість того, щоб вподобати, «лайкають», замість того, щоб іти на забави, йдуть на party. Забувається наша літературна мова», - додав він.

Холодницький підкреслив: йому дуже шкода, що жінки так критично сприйняли його слова. «Я ніколи зневажливо не ставився до жінок», - переконує прокурор.