  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Холодницький розповів, як Луценко ховає від нього справи про корупцію високопосадовців

    • Сьогодні, 09:06
    • Розсилка
    Назар Холодницький
    Фото «Фокус»
    Назар Холодницький

    Антикорупційний прокурор: Правоохоронці займаються здобуттям іміджевих дивідендів

    У заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький має повноваження забрати з ГПУ не підслідну їй справу та віддати Антикорупційному бюро, однак, за його власним зізнанням, ГПУ періодично зводить ці спроби нанівець. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Я пишу рапорт генеральному прокурору: «Шановний Юрію Віталійовичу, є ось таке кримінальне провадження, прошу надати мені його з дотриманням вимог таємниці слідства, щоб ознайомитися з матеріалами справи і визначити, чи є там наша підслідність…» Адже я не можу точно знати, чи є там наша підслідність – треба перевірити. Нам не дають!», - розказав він.

    За словами антикорупційного прокурора, у нього нині є два томи такої переписки з Генеральною прокуратурою. «Відмазки» різні: мовляв, я не є процесуальним керівником у цьому провадженні; провадження «поїхало» в якусь область… Посилаються навіть на таємницю слідства – але це нісенітниця!», - додав він.

    Холодницький уточнив, що такі відписки приходять йому за підписом генерального прокурора. «Інший бік проблеми: є випадки, коли я точно знаю, що справа – наша, і своєю постановою визначаю її підслідність, але генпрокурор скасовує постанову, оскільки він вищий за посадою», - уточнив він.

    Антикорупційний прокурор пояснює такі конфліктні ситуації – жагою піару. «Отримання іміджевих дивідендів – мовляв, ловлять велику рибу», - сказав він.

    Детальніше читайте в інтерв’ю Назара Холодницького «Главкому»

    Читайте також
    Генпрокурор САП Назар Холодницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ