Холодницький розповів, як Луценко ховає від нього справи про корупцію високопосадовців

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Фото «Фокус» Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор: Правоохоронці займаються здобуттям іміджевих дивідендів

У заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький має повноваження забрати з ГПУ не підслідну їй справу та віддати Антикорупційному бюро, однак, за його власним зізнанням, ГПУ періодично зводить ці спроби нанівець. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я пишу рапорт генеральному прокурору: «Шановний Юрію Віталійовичу, є ось таке кримінальне провадження, прошу надати мені його з дотриманням вимог таємниці слідства, щоб ознайомитися з матеріалами справи і визначити, чи є там наша підслідність…» Адже я не можу точно знати, чи є там наша підслідність – треба перевірити. Нам не дають!», - розказав він.

За словами антикорупційного прокурора, у нього нині є два томи такої переписки з Генеральною прокуратурою. «Відмазки» різні: мовляв, я не є процесуальним керівником у цьому провадженні; провадження «поїхало» в якусь область… Посилаються навіть на таємницю слідства – але це нісенітниця!», - додав він.

Холодницький уточнив, що такі відписки приходять йому за підписом генерального прокурора. «Інший бік проблеми: є випадки, коли я точно знаю, що справа – наша, і своєю постановою визначаю її підслідність, але генпрокурор скасовує постанову, оскільки він вищий за посадою», - уточнив він.

Антикорупційний прокурор пояснює такі конфліктні ситуації – жагою піару. «Отримання іміджевих дивідендів – мовляв, ловлять велику рибу», - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Назара Холодницького «Главкому»