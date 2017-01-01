Хто заробить на київських дорогах – розслідування

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Фото: Главком

Список компаній, які беруть участь у тендерах на будівництво столичних доріг, дуже обмежений

У тендерах на капремонт доріг Києва бере участь лише обмежений пул компаній, частина з яких пов’язані з екс-головами державних дорожніх підприємств. Про це повідомляють «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

За даними «Київавтодору», у 2014-2016 роках лише на ямковий ремонт місто сумарно витратило понад 120 мільйонів гривень. Не порівняно більші суми освоюють на капремонтах.

У 2014-2016 роках капітальний ремонт доріг у Києві на значні суми робили такі компанії: ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», ПП «Київшляхбуд», ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», приватне підприємство «Автомагістраль» та СБМУ «Підряд».

Три чверті Броварського «ШБУ №50» належать Віктору Гавриленку, який у 2002-2003 роках очолював державну компанію «Автомобільні дороги України». За останні 3 роки Броварське «ШБУ №50» перемогло у тендерах на близько 600 мільйонів гривень.

Приватним підприємством «Автомагістраль» володіє Микола Скоростецький, який у 2005-2007 роках очолював Службу автомобільних доріг у Київській області.

За останні 3 роки «Автомагістраль» перемогла в тендерах на понад 1 мільярд гривень.

Співзасновницею СБМУ «Підряд» до вересня 2014 року була Ганна Скіценко, яка є донькою екс-очільника «Київавтодору» Володимира Жукова.

Окрім родин колишніх профільних чиновників, на бюджетному ремонті доріг у Києві заробляє підприємство «Київшляхбуд», яке через офшор із Британських Віргінських островів належить групі підприємців. Серед них – одеський депутат Юрій Шумахер та мешканець Лондона Олександр Жуков.

Однак робити це поспішають не всі.

Так, вулиця Амурська в Голосіївському районі столиці, яку приватне підприємство «Автомагістраль» капітально відремонтувало у 2014 році, нині вже з ямами та сіткою тріщин.

Не краща ситуація на дорозі провулку Гната Хоткевича, який у 2014 році відремонтувало «Броварське шляхово-будівельне управління №50». І на вулиці Тулузи, яку ця ж компанія відремонтувала у 2015 році.

Вулицю Празьку у 2014 році відремонтувала компанія «Київшляхбуд» за понад 12 мільйонів гривень. Нині на асфальті вже є тріщини.

За реконструкцію вулиці Васильківської у 2015 році «Київшляхбуд» отримав 39 мільйонів гривень, однак на частині вулиці ремонт тривав і в 2016-му. Таким чином, загалом за ремонт ділянки було сплачено близько 78 мільйонів гривень. За менш ніж два роки тут вже помітні пошкодження асфальту.

Разом усі ці компанії освоюють сотні мільйонів бюджетних грошей на капітальні ремонти.

Експерти припускають: на ремонті доріг корупційна складова може сягати третини від загальної вартості робіт. Полягає вона у зміні обсягів робіт, у заміні бетон однієї марки на бетон гіршої марки тощо.

До того ж деякі з підрядників є фігурантами кримінальних проваджень.

Наприклад, «Київшляхбуд» та «Ростдорстрой» одеського депутата Шумахера трапляються в матеріалах розслідування Національного антикорупційного бюро щодо можливого розкрадання коштів під час ремонту доріг в Одесі.

Компанія з турецьким корінням «Онур» також фігурує в кількох провадженнях – як уже закритих, так і відкритих. Зокрема, слідчі Національної поліції підозрюють «Онур» у переказі коштів на рахунки фірм із ознаками фіктивності.