Художник Павлєнський емігрував з Росії

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Митець звинувачує владу у спробі «політичної ліквідації через операцію силових структур»

Російський художник-акціоніст Пьотр Павлєнський покинув Росію, звинувативши владу у спробі «політичної ліквідації через операцію силових структур».

Про це він сказав у коментарі "Громадському телебаченню".

Разом з цивільною дружиною Оксаною Шалигіною та двома доньками він проситиме політичного притулку у Франції.

За словами Павлєнського, людина, що удавала близьку подругу, висунула звинувачення у сексуальному насильстві Павлєнському та його дружині за статтею, яка не потребує доказів для затримання. Вони відкидають будь-які звинувачення і називають це наклепом.

Це звинувачення передбачає перебуванням за ґратами до 10 років, а значить передачу двох дітей – 9 і 6 років — до дитячого будинку. Саме загроза дітям, за словами Павлєнського та Шалигіної, і є причиною еміграції.

Як розповідає художник, про можливу справу їх попереджали. Серйозність ситуації пара усвідомила, коли їх затримали люди в масках, які назвалися представниками карного розшуку. Водночас, протримавши 8 годин у Слідчому комітеті, відпустили, попередивши, щоб Павлєнський та Шалигіна не залишали країну. Наступного дня 15 грудня 2016 родина виїхала з Росії.

За версією захисту, на Павлєнського було скоєно наклеп, а перебування художника не бажане в Росії, щоби запобігти іншим політичним акціям.



